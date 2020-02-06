Медики рассказали о состоянии эвакуированных на самолете из Уханя россиян

Эвакуированные из очага распространения китайской коронавирусной инфекции граждане РФ чувствуют себя нормально. Их все еще держат на карантине в Тюменской области.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на региональный оперативный штаб по профилактике заболевания, всего из китайского Уханя, где впервые начал распространяться новый коронавирус, эвакуировали более 140 россиян и граждан СНГ. Среди эвакуированных четверо детей.

Соотечественников доставили в Россию из КНР на двух самолетах ВКС накануне, 5 февраля. Эвакуированных разместили в медицинском центре под Тюменью. Карантин для них продлится две недели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число погибших от коронавируса в Китае выросло до 563. Вспышка коронавируса 2019-nCoV началась в китайском городе Ухань в декабре прошлого года.