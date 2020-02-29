Украина не станет праздновать День Победы

Государственный флаг Украины. Фото: Рixabay
Государственный флаг Украины. Фото: Рixabay

Украина не собирается праздновать День Победы 9 мая. Об этом заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко.

«Мы, как и весь европейский континент, готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить»,- сказал Пристайко, сообщает телеканал «Украина 24».

Он отметил также, что «именно в эту сторону должно идти празднование»,

На Украине 8 мая отмечается День памяти и примирения. Праздник был учрежден в 2015 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что МИД Польши считает, что в опубликованных Россией документах к 75-летию освобождения Варшавы много неправды. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский отреагировал на публикацию Министерства обороны РФ рассекреченных документов к 75-летию освобождения Варшавы.

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