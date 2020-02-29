На благоустройство парков в Гатчине и Сосновом Бору выделят по 90 млн рублей

Проекты «Аэропарка» в Гатчине и парка «Приморский» в Сосновом Бору получат по 90 млн рублей.Фото: lenobl.ru

Проекты «Аэропарка» в Гатчине и парка «Приморский» в Сосновом Бору получат по 90 млн рублей.Фото: lenobl.ru

Гатчина и Сосновый Бор в федеральном конкурсе по благоустройству. Проекты «Аэропарка» в Гатчине и парка «Приморский» в Сосновом Бору получат по 90 млн рублей.

В «Аэропарке» планируется построить каток, роллердром, скейт-парк, велосипедные дорожки, павильоны проката спортинвентаря и многое другое, сообщили в администрации Ленобласти.

В Сосновом Бору благоустроят пляж, сделают велодорожки, игровые комплексы, а также реконструируют южную часть парка «Приморский». Кроме того, там появится площадка для пляжного волейбола.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Газпром Нефть» решил возвести на Охтинском мысе в Петербурге невысокий деловой центр вместо высотного здания, а также разбить рядом парк. Ландшафтный парк и современный бизнес-комплекс появится в устье реки Охты, по соседству с торговым центром «Охта Молл» и современным творческим пространством Artplay.