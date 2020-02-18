«Газпром» построит на Охтинском мысе деловой комплекс и парк

&#171;Газпром&#187; построит на Охтинском мысе деловой комплекс и парк
Новый бизнес-центр не будет превышать 28 метров в высоту, допустимых по регламенту. Фото: pixabay.com

«Газпром Нефть» решил возвести на Охтинском мысе в Петербурге невысокий деловой центр вместо высотного здания, а также разбить рядом парк.

Ландшафтный парк и современный бизнес-комплекс появится в устье реки Охты, по соседству с торговым центром «Охта Молл» и современным творческим пространством Artplay. При этом часть первого этажа делового комплекса будет также отведена под общественные пространства.

Об изменении концепции нового проекта «Газпрома» рассказывает «Пятый канал», ссылаясь на представителей холдинга. Обновление Охтинского мыса является частью программы по развитию Красногвардейского района города. Компания планирует бережно сохранить обнаруженные археологами участки культурного наследия. В строительстве парка будут использоваться передовые экологические технологии и материалы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в руководстве «Газпрома» происходят крупные кадровые изменения.

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