Руководство «Газпрома» переживает кадровые перестановки

Зампредседателя правления — главным бухгалтером ПАО «Газпром» назначили Михаила Россеева. Ранее занимавшая эту должность Елена Васильева уходит на пенсию.

Как сообщили в пресс-службе «Газпрома», решения о прекращении полномочий Елены Васильевой и наделении ими Россеева примет совет директоров компании.

Первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» назначили зампреда правления — руководителя аппарата правления Михаила Середу. Он также встанет во главе создаваемой стопроцентной дочерней компании холдинга — ООО «Газпром трейдинг». Прежняя должность Середы ликвидируется.

Гендиректором ООО «Газпром трансгаз Томск» стал Владислав Бородин, который ранее работал замначальником Департамента 645 Газпрома. Ранее занимавший эту должность Анатолий Титов уходит на пенсию.

Сменится и гендиректор ООО «Газпром добыча Оренбург» — уходит на пенсию Владимир Кияев и на его место берут Олега Николаева, который до этого работал главным инженером — первым замдиректора ООО «Газпром добыча Ямбург».

Должность начальника департамента 512, отвечающего за внешнеэкономическую деятельность холдинга, занял Дмитрий Хандога. Ранее занимавший эту должность Павел Одеров назначен на пост заместителя гендиректора о внешнеэкономической деятельности «Газпром нефть» и заместителя гендиректора «Газпром экспорт».

Новым руководителем аппарата правления стал Вячеслав Коптелов, который ранее работал замначальника управления в Департаменте 201. Главой Департамента 101 стала Ирина Милютина, которая занимала должность замначальника управления в Департаменте 201.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Литва проиграла в последней инстанции судебную тяжбу с «Газпромом».