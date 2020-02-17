Литва проиграла в последней инстанции судебную тяжбу с «Газпромом»

Литва проиграла в последней инстанции судебную тяжбу с &#171;Газпромом&#187;
Доказать виновность "Газпрома" не удалось. Фото: gazprom-neft.ru

Литва проиграла дело о финансовых претензиях к российской компании на сумму €1,4 млрд. Судебная тяжба, которая длилась восемь лет, завершилась в пользу «Газпрома». Верховный суд Швеции отклонил прошение Литвы о пересмотре решения, которое было принято не в её пользу. Таким образом, постановление, принятое Стокгольмским арбитражем в 2017 году, осталось без изменений. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на министерство энергетики Литовской республики.

Тяжба между Литвой и «Газпромом» началась, когда в Вильнусе заявили, что пользуясь положением монополиста на местном рынке газа, «Газпром» завышал цену на импортируемое им сырьё в период с 2004 по 2012 года. При этом, доказать это не удалось. Судебные издержки составили €10,5 млн.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу «Северного потока — 2».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
газпром литва судебная тяжба
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стало известно, почему самолет из Мурманска вернулся в Пулково
В 2019 году в Ленобласти оборудовали 800 контейнерных мусорных площадок
В Кронштадте Бекмамбетов снимает фильм о советском летчике
Samsung согласился предустанавливать российское ПО на свои устройства
В Петербурге 23 февраля прогремит салют
Кокорин помог «Сочи» победить «Динамо»
Самолет, долетевший до Мурманска, вернулся в Пулково
В правительстве обсудят ужесточение ответственности для граждан, нарушивших ...