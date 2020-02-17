Литва проиграла в последней инстанции судебную тяжбу с «Газпромом»

Литва проиграла дело о финансовых претензиях к российской компании на сумму €1,4 млрд. Судебная тяжба, которая длилась восемь лет, завершилась в пользу «Газпрома». Верховный суд Швеции отклонил прошение Литвы о пересмотре решения, которое было принято не в её пользу. Таким образом, постановление, принятое Стокгольмским арбитражем в 2017 году, осталось без изменений. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на министерство энергетики Литовской республики.

Тяжба между Литвой и «Газпромом» началась, когда в Вильнусе заявили, что пользуясь положением монополиста на местном рынке газа, «Газпром» завышал цену на импортируемое им сырьё в период с 2004 по 2012 года. При этом, доказать это не удалось. Судебные издержки составили €10,5 млн.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу «Северного потока — 2».