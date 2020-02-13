Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу «Северного потока — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Польское управление по конкуренции и защите прав потребителей UOKiK запросило у «Газпрома» информацию и документы в рамках проведения расследования в отношении «Северного потока — 2».

Об этом сообщается в меморандуме «Газпрома», посвященном выпуску новых еврооблигаций.

«15 января 2020 года «Газпром» получил уведомление от польского комитета по конкуренции с запросом информации и документов для проведения расследования», — говорится в тексте документа, сообщает РИА «Новости».

Ранее польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал французскую компанию Engie, которая является одним из инвесторов проекта «Северный поток — 2». Компания оштрафована на €40,3 млн.

Причиной к этому послужило недостаточное сотрудничество по делу о строительстве газопровода. Как отметили в польском антимонопольном регуляторе, компания отказывалась предоставить запрошенные документы.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.