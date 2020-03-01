Блогерша Диденко, у которой умер муж и друзья в бане, становится все популярнее

На аккаунт женщины подписываются все новые и новые люди – всем интересны последние новости об инциденте.

Количество подписчиков все за пару дней увеличилось по 500 тысяч – сейчас за блогером Екатериной Диденко наблюдают 1,5 миллиона человек. Муж и двое друзей женщины погибли на вечеринке в честь дня рождения, так как они засыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда. Информация попала в сеть, аккаунт Диденко тут же атаковали тысячи человек с различными вопросами. Несмотря на трагедию, женщина делится в «сториз» последними новостями.

Так, она плакала и просила психологической помощи. Женщина призналась, что не знает, как обо всем говорить с детьми. В это воскресенье Диденко заявила, что пообщалась с тремя специалистами, а домой к ней приехали родители.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что блогер Диденко не будет хоронить мужа, погибшего на дне рождения.