Блогер Диденко не будет хоронить мужа, погибшего на дне рождения

Блогер Екатерина Диденко рассказала, что кремирует мужа, погибшего в банном комплексе «Девятый вал» в Москве на дне её рождения. Последней его волей было не быть захороненным в земле.

«Похорон не будет, будет кремация. Валя [муж Диденко — прим. ред.] хотел, чтобы его кремировали. Он хочет, чтобы этот прах я развеяла над полем… Это была его воля», — рассказала блогерша в Instagram-сторис.

Диденко призналась, что они с мужем несколько раз обсуждали его смерть. Он всегда говорил о том, что не хочет похороны в гробу.

Блогерша пока не рассказала дочери о случившемся с отцом и подарила ей куклу «от него». Сейчас она работает с психологами и пытается справиться со случившимся.

Напомним, 28 февраля «аптечный» блогер-ревизор Екатерина Диденко устроила вечеринку в честь своего день рождения. Отметить девушка решила в банном комплексе «Девятый мал». Для эффектного тумана в бассейн высыпали около 30 кг сухого льда. Из-за отсутствия воздуха двое друзей Диденко надышались углекислым газом и скончались. Муж блогерши был госпитализирован, а позже скончался в реанимации.