Количество жертв после Дня рождения блогерши Диденко увеличилось

По предварительным данным, трое скончались и еще семеро получили травмы.

Об этом стало известно сегодня, 29 февраля. Обо всем сообщают в правоохранительных органах. После дня рождения блогера Екатерины Диденко скончались три человека, в том числе ее муж. Еще семь человек госпитализированы с травмами, но какой сложности – не уточняется. В СК возбудили уголовное дело по статье УК «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Напоминаем, что Диденко и ее друзья проводили время в банном комплексе в Москве. В один из бассейнов высыпали сухой лед, после чего люди начали туда прыгать. Они получили ожоги, которые стали для некоторых смертельными.

Диденко пока никак не комментирует инцидент. Она лишь сообщала, что сама осталась жива, а ее муж находился в тот момент в реанимации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге ребенок получил ожог пищевода, выпив средство для мытья полов.