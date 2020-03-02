Полиция Ленобласти ищет злоумышленников избивших мужчину

Днем 1 марта из больницы в Петродворце в полицию поступило сообщение о госпитализации мужчины 1988 года рождения в тяжелом состоянии. Знакомые привезли его в медицинское учреждение из дома. Они сообщили, что пострадавший был избит 27 февраля неизвестными у кафе в деревне Горбунки. Об этом сообщает ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

При проверке камер видеонаблюдения, факта драки обнаружено не было. Работники кафе сообщили, что избитый мужчина ранее работал там поваром, но позже был уволен.

Почему пострадавший обратился за медицинской помощью не сразу — неизвестно.

Полицией Ломоносовского района занялась выяснением всех деталей произошедшего. В ближайшее время будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербуржец заплатит 250 тысяч за избиение неприятеля на пустыре. Помимо материального ущерба, нападающий получил условный срок.