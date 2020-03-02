В Кронштадте бабушка обнаружила своего внука мертвым

В Кронштадтском районе врачи пытались реанимировать 17-летнего юношу, тело которого было найдено его бабушкой.

Как сообщает АБН, накануне вечером, 1 марта, в одном из домов Кронштадта пожилая горожанка зашла проверить своего внука в его комнату. Зайдя внутрь, она обнаружила подростка в обездвиженном состоянии.

После этого она сразу вызвала экстренные службы, который попытались спасти его, однако, не смотря на все усилия, мальчик умер.

Издание отмечает, что погибший рос в благополучной семье.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тело петербуржца, пропавшего 23 февраля, нашли в канаве. Мужчина отправился на дачу праздновать День защитника Отечества и перестал выходить на связь.