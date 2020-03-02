В Краснодаре десятки детей госпитализированы после Масленицы

Более двух десятков детей из Краснодара попали в инфекционную больницу после празднования Масленицы в минувшее воскресенье.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на местное управление Роспотребнадзора, 1 марта в медучреждения Краснодара обратились жители микрорайона «Губернский», участвовавшие в празднике, и пожаловались на недомогание. Врачи заподозрили у них острую кишечную инфекцию. Всего было госпитализировано 22 человека, из которых один — взрослый, а все остальные — дети.

Сейчас специалисты проводят расследование, проверяют воду, пищу и смывы с объектов внешней среды. Также обследованы сотрудники общепита, которые участвовали в приготовлении масленичных блинов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Татарстане дети отравились хлором в бассейне.