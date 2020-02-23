В Татарстане дети отравились хлором в бассейне

В Татарстане дети отравились хлором в бассейне
Сейчас с детьми всё хорошо. Фото: pixabay

Семьи с детьми решили устроить совместный отдых, но он оказался испорчен.

Всё произошло в Набережных Челнах. Об этом стало известно сегодня, 23 февраля.

На турбазе «Тонус» гражданами был снят дом с сауной и бассейном. Но после часа пребывания в воде, у детей обнаружились признаки отравления — покраснели глаза, началась рвота.

В результате данного инцидента, шестеро детей и подростков оказались госпитализированы. Всем была успешно оказана необходимая помощь врачей. Всего же, на отдыхе находилось 9 взрослых и 9 детей. Об этом сообщили в СУ СК России по РТ.

В результате оперативно назначенной проверки, Роспотребнадзором было выяснено, что допустимая концентрация хлора в воздухе рядом с бассейном была увеличена в 3 раза.

Ситуация взята на контроль прокуратурой Республики Татарстан. Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности»

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что молодая девушка в Петербурге попала в больницу с отравлением таблетками.

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