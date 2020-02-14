Молодая девушка в Петербурге попала в больницу с отравлением таблетками

Молодая девушка в Петербурге попала в больницу с отравлением таблетками
Девушка в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Московском районе Петербурга полиция проводит проверку по факту госпитализации 18-летней петербурженки.

Как сообщили gazeta.spb.ru в главке МВД по Петербургу и Ленобласти, поздно вечером в четверг, 13 февраля, сотрудники скорой помощи доставили в больницу девушку с острым пероральным отравлением. Все произошло в квартире дома №73 по Новоизмайловскому проспекту. Состояние девушки оценивается как тяжелое.

По предварительным данным, она отравилась медикаментами. Полиция начала проверку по факту произошедшего. Все обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сбежавшую из карантина пациентку закроют в боксе Боткинской больницы до 19 февраля. В ведомстве отметили, что угроза распространения инфекции недопустима, поэтому сбежавшую необходимо обследовать до конца.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
госпитализация новости спб отравление таблетками
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Суд рассмотрит иск к сбежавшей из карантина пациентке 17 февраля
В Выборге у судебного пристава сгорел Ford
В Петербурге могут узаконить придомовой раздельный сбор мусора
В Сбербанке произошла очередная утечка данных клиентов
Малком раскрыл главный совет от Месси
Сбербанк прокомментировал инцидент в Бегуницах
У Жилкомсервиса требуют 500 тысяч после падения пенсионера в гололед
Молодая девушка в Петербурге попала в больницу с отравлением таблетками