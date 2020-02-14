Молодая девушка в Петербурге попала в больницу с отравлением таблетками

В Московском районе Петербурга полиция проводит проверку по факту госпитализации 18-летней петербурженки.

Как сообщили gazeta.spb.ru в главке МВД по Петербургу и Ленобласти, поздно вечером в четверг, 13 февраля, сотрудники скорой помощи доставили в больницу девушку с острым пероральным отравлением. Все произошло в квартире дома №73 по Новоизмайловскому проспекту. Состояние девушки оценивается как тяжелое.

По предварительным данным, она отравилась медикаментами. Полиция начала проверку по факту произошедшего. Все обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сбежавшую из карантина пациентку закроют в боксе Боткинской больницы до 19 февраля. В ведомстве отметили, что угроза распространения инфекции недопустима, поэтому сбежавшую необходимо обследовать до конца.