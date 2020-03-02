Сеть магазинов «Красный куб» покидает российский рынок

Сеть магазинов «Красный куб» покидает российский рынок
У сети могут возникнуть конфликты с партнерами. Фото: pixabay.com

Всему виной конкуренция и отсутствие развития формата.

Ещё 13 лет назад сеть имела 200 розничных точек, а на данный момент работает всего 16.

Из-за этого сеть сообщила франчайзи, что не будет больше работать по система авансов и кредитовать своих партнеров. Об этом сообщает Интерфакс с ссылкой на «Коммерсантъ».

Свою работу в России «Красный куб» началу 1996 году. Тогда там продавалась посуда и вещи для обустройства убранства квартир. В 2007 году она стала самой крупной в стране сетью магазинов подарков. Пока не было конкуренции, сеть не видела смысла менять формат своих точек розницы. Но позже начало появляться все больше магазинов, которые начали продавать сувениры, подарки и товары для дома.

Также, с развитием технологий, люди стали больше склоняться в сторону покупки электронной техники, как подарка. Поэтому, спрос на сувениры, пусть и разнообразные, начал падать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стала известна дата окончательного ухода «Юлмарта» с рынка.

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