Беглов поздравил спортивного комментатора Орлова с юбилеем

Спортивному комментатору и президенту Ассоциации спортивной прессы Петербурга Геннадию Орлову 2 марта исполнилось 75 лет. С юбилеем его поздравил губернатор города Александр Беглов.

«Для своих коллег Вы являетесь примером служения делу, ремеслу, спорту», — отметил Беглов в поздравлении.

Губернатор подчеркнул, что за годы работы Орлов, будучи яркой личностью и замечательным комментатором, снискал симпатии сотен тысяч футбольных болельщиков.

Особое внимание Беглов уделил общественной деятельности Геннадия Орлова и его заслугам в воспитании нескольких поколений петербургских спортивных журналистов.

Геннадий Орлов родился 2 марта 1945 года в Харькове. В советское время как футболист он выступал в составе «Зенита» и ленинградского «Динамо». Наиболее известен как спортивный телевизионный комментатор.

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