Дрозденко показал в Instagram упитанных оленей и поздравил всех с масленицей

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко показал фото с упитанными оленями из Кургальского заказника и поздравил всех с масленицей.
«Всех с Масленицей! Хорошей недели», — написал он на своей странице в Instagram.
Глава Ленобласти отметил, что для «упитанных и активных оленей тёплая зима — благо».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам члена комитета Государственной Думы по охране здоровья Бориса Менделевича, Масленица зачастую сопровождается «обильным поеданием блинов». Он напомнил, что любое переедание несет вред для организма.