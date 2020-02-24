Дрозденко показал в Instagram упитанных оленей и поздравил всех с масленицей

Глава Ленобласти отметил, что для «упитанных и активных оленей тёплая зима — благо». Фото: instagram.com/drozdenko_au/

Глава Ленобласти отметил, что для «упитанных и активных оленей тёплая зима — благо». Фото: instagram.com/drozdenko_au/

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко показал фото с упитанными оленями из Кургальского заказника и поздравил всех с масленицей.

«Всех с Масленицей! Хорошей недели», — написал он на своей странице в Instagram.

Глава Ленобласти отметил, что для «упитанных и активных оленей тёплая зима — благо».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам члена комитета Государственной Думы по охране здоровья Бориса Менделевича, Масленица зачастую сопровождается «обильным поеданием блинов». Он напомнил, что любое переедание несет вред для организма.