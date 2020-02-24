В Госдуме предупредили об опасности переедания блинов на Масленицу

В Госдуме предупредили об опасности переедания блинов на Масленицу
Блины. Фото: pixabay

Не следует в масленичную неделю переедать блинов, а готовую продукцию лучше всего покупать только в проверенных магазинах.

По словам члена комитета Государственной Думы по охране здоровья Бориса Менделевича, Масленица зачастую сопровождается «обильным поеданием блинов». Он напомнил, что любое переедание несет вред для организма.

Как сообщили «РИА Новости», доктор медицинских наук посоветовал при выпекании блинов использовать сковородку с антипригарным покрытием, что позволит обходиться без масла. Также специалист рекомендовал обращать внимание на то, чтобы начинка была полезной.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, почем в Северной столице будут продавать масленичные блины.

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