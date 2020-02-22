Стало известно, почем будут продавать масленичные блины в Петербурге

Эксперты рассказали о ценах на приготовление масленичных блинов в российских регионах. Так, петербуржцам блины на Масленицу обойдутся в 66 рублей.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на аналитические данные IT-компании «Эвотор», экспертами была подсчитана себестоимость 20 блинов по рецепту, в котором используется пол-литра молока, два стакана муки, два яйца, четыре столовые ложки сахара и две столовые ложки растительного масла.

Для подсчетов использовались чеки с 600 тысяч онлайн-касс в российских магазинах. Средняя себестоимость блинов по России составила 62 рубля. Москвичи потратят на блины 78 рублей.

Самая высокая себестоимость на продукты для блинов оказалась на Чукотке (123 рубля), а самая низкая — в Алтайском крае (45 рублей).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач рассказала, кому надо отказаться от блинов.