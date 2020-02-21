Врач рассказала, кому надо отказаться от блинов

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Елена Мамонтова рассказала, кому нельзя есть блины.

Блины являются достаточно калорийным блюдом, их употребление повышает нагрузку на внутренние органы. Врач отметила, что отказаться от блинов нужно людям с непереносимостью глютена, сообщает «АиФ».

Также это блюдо может нанести вред тем, кто страдает от болезней желудочно-кишечного тракта — панкреатита или холецистита.

Она добавила, что из-за высокого гликемического индекса блины нельзя употреблять людям, которые страдают от избыточного веса и сахарного диабета.

В тоже время специалист отметила, что блины являются источником энергии, насыщают организм минералами, витаминами группы В, фолиевой и никотиновой кислотами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что специалисты рекомендуют покупать блины только в чистых и гигиеничных заведениях — и не брать что попало в сомнительных лавочках. При покупке готовых блинов эксперты призывают смотреть на упаковку, проверять дату изготовления и годность продукта. То же самое касается продуктов для выпечки блинов дома.