Врач рассказала, кому надо отказаться от блинов

Врач рассказала, кому надо отказаться от блинов
Употребление блинов повышает нагрузку на внутренние органы. Фото: Pixabay

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Елена Мамонтова рассказала, кому нельзя есть блины.

Блины являются достаточно калорийным блюдом, их употребление повышает нагрузку на внутренние органы. Врач отметила, что отказаться от блинов нужно людям с непереносимостью глютена, сообщает «АиФ».

Также это блюдо может нанести вред тем, кто страдает от болезней желудочно-кишечного тракта — панкреатита или холецистита.

Она добавила, что из-за высокого гликемического индекса блины нельзя употреблять людям, которые страдают от избыточного веса и сахарного диабета.

В тоже время специалист отметила, что блины являются источником энергии, насыщают организм минералами, витаминами группы В, фолиевой и никотиновой кислотами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что специалисты рекомендуют покупать блины только в чистых и гигиеничных заведениях — и не брать что попало в сомнительных лавочках. При покупке готовых блинов эксперты призывают смотреть на упаковку, проверять дату изготовления и годность продукта. То же самое касается продуктов для выпечки блинов дома.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
блины врачи еда
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кудашов: «СКА не до конца реализовал план на матч с «Торпедо»
Коронавирус не выявлен у сбежавшей из Боткинской больницы пациентки
В Петербурге предупреждают о сильном ветре 21 февраля
Появились подробности ДТП с фурой у Нового Девяткино
Врач рассказала, кому надо отказаться от блинов
Водитель сбежал с места ДТП около площади Александра Невского
В США у 11 пассажиров лайнера Diamond Princess выявили коронавирус
Горящую квартиру тушили ночью в Купчино