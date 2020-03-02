Дэниел Рэдклифф не собирается снова играть Гарри Поттера

Хоть и уточнил, что не любит говорить «нет».

Актер дал интервью журналу Variety, где, конечно же, не могли обойти стороной Гарри Поттера. На вопрос, готов ли сыграть Рэдклифф его снова, актер ответил, что вселенная Гарри Поттера прекрасно развивается и без его участия, поэтому необходимости возвращаться нет.

Он подчеркнул, что сейчас счастлив, ведь играет разнообразные роли, которые раскрывают его способности. Он не отрицает, что может снова попасть во франшизу, но его удручает факт того, что из года в года в ней приходится быть привязанным к одной и той же роли, согласно контакту. Актеру не хотелось бы снова оказаться в такой ситуации.

Кроме этого, он отметил, что сейчас все считают, что он выбирает странные фильмы для себя. Но это чистое совпадение. А дело все в том, что для актера нет ролей, которые он не мог бы сыграть.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дэниэл Рэдклифф снимется в комедийном сериале «Несгибаемая Кимми Шмидт».