Дэниэл Рэдклифф снимется в комедийном сериале «Несгибаемая Кимми Шмидт»

Дэниэл Рэдклифф. Фото: группа ВКонтакте
Дэниэл Рэдклифф. Фото: группа ВКонтакте

Новый выпуск «Несгибаемой Кимми Шмидт» с «Гарри Поттером» выйдет уже в следующем году.

О том, что популярный британский актер Дэниэл Рэдклифф примет участие в съемках интерактивной серии «Несгибаемой Кимми Шмидт» рассказали 13 июня в Variety.

Рэдклиффу дали одну из главных ролей. Известно, сценарий предполагает, что героиня сериала отправится в длительное путешествие по нескольким штатам Америки. И в финальном эпизоде появится актер, известный по роли Гарри Поттера. Пока тайн больше не открывается.

Отмечается лишь, что, как и прежде, зрители смогут участвовать в жизни персонажей, принимать решения и менять сюжет, как им захочется.

Отметим, что сериал производства Netflix «Несгибаемая Кимми Шмидт» транслируется по всему миру уже 4 года: с 2015 по 2019 год. Серии комедийного сериала не отличались продолжительностью – всего 25 минут. В сезоне обычно было немногим больше десятка эпизодов.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на станции метро «Проспект Славы» монтируют панно в честь афганцев.

гарри поттер Дэниэл Рэдклифф игра престолов несгибаемая кимми шмидт сериал
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Картину Виктора Цоя «Рождение звезды» продадут за 900 тысяч ...
Дэниэл Рэдклифф снимется в комедийном сериале «Несгибаемая Кимми Шмидт»
В Ленобласти открыли модернизированные корпуса военного института
Самая пожилая подданная Великобритании умерла на 113-м году жизни
В Америке искусственный разум может управлять автомобилем без человека внутри
В сгоревшей иномарке в Ленобласти нашли тело разыскиваемого бизнесмена
Самолет «Аэрофлота» сел в Варшаве из-за буйного дебошира
В Петербурге пройдет масштабный военно-морской парад