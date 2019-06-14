Дэниэл Рэдклифф снимется в комедийном сериале «Несгибаемая Кимми Шмидт»

Новый выпуск «Несгибаемой Кимми Шмидт» с «Гарри Поттером» выйдет уже в следующем году.

О том, что популярный британский актер Дэниэл Рэдклифф примет участие в съемках интерактивной серии «Несгибаемой Кимми Шмидт» рассказали 13 июня в Variety.

Рэдклиффу дали одну из главных ролей. Известно, сценарий предполагает, что героиня сериала отправится в длительное путешествие по нескольким штатам Америки. И в финальном эпизоде появится актер, известный по роли Гарри Поттера. Пока тайн больше не открывается.

Отмечается лишь, что, как и прежде, зрители смогут участвовать в жизни персонажей, принимать решения и менять сюжет, как им захочется.

Отметим, что сериал производства Netflix «Несгибаемая Кимми Шмидт» транслируется по всему миру уже 4 года: с 2015 по 2019 год. Серии комедийного сериала не отличались продолжительностью – всего 25 минут. В сезоне обычно было немногим больше десятка эпизодов.

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