Дрозденко возмутился, услышав о больной пенсионерке из Кудрово

Женщину отвезли во Всеволожск, хотя в ее населенном пункте есть медицинское учреждение. После ленинградке пришлось самостоятельно добираться домой.

Об этом стало известно сегодня, 2 марта. Обо всем сообщает ЛенТВ24. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ответил на вопросы жителей в прямом эфире. До него смогла дозвониться пенсионерка из Кудрово, которая рассказала о странном случае. Когда ей было плохо, она позвонила в скорую – врачей пришлось ждать час, потому что они ехали аж со Всеволожска. После пожилой женщине пришлось самой ехать домой, а ведь у нее было давление «за двести».

Дрозденко удивился тому, что пенсионерку заставили так много «путешествовать» не по своей воле. Он считает, нужно закупать дополнительные автомобили, либо создавать услугу социального такси.

«Это не нормально, это не по-человечески в конце концов»,

— возмутился Дрозденко.

Также жители Тосненского района пожаловались на нарушение строительных норм – там скупаются земельные участки, на которых строят крохотные дома, чего делать нельзя.

Видео: ЛенТВ24

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дрозденко час будет отвечать на телефонные звонки жителей Ленобласти.