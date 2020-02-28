Дрозденко час будет отвечать на телефонные звонки жителей Ленобласти

Жители Ленобласти смогут задать интересующие вопросы главе региона Александру Дрозденко.

Акция начнется в 4 часа дня в понедельник, 2 марта. Участие в часовой прямой линии также примут главы муниципальных районов. Они будут общаться по видеосвязи.

Со стационарного телефона звонок бесплатный — 006. По номеру +7(81361)315-01 звонок будет платным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что губернатор Ленобласти поздравил всех с масленицей. Обращение к жителям он опубликовал на своей страничке в «Инстаграм».