Блогер Диденко, на чьем дне рождении погибли трое, снялась в «Пусть говорят»

Блогер Диденко, на чьем дне рождении погибли трое, снялась в &#171;Пусть говорят&#187;
Блогер Екатерина Диденко и её муж. Фото: instagram.com/didenko.katerina

Женщина заявила, что рассказала на Первом канале все подробности инцидента.

Об этом стало известно сегодня, 3 марта. Обо всем блоге Екатерина Диденко рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она выложила «сториз», которой анонсировала выход программы «Пусть говорят» на Первом канале. В эфире женщина поделилась своими переживаниями и попросила перестать обвинять ее в случившемся. Диденко пишет, что выражает свои соболезнования всем, кого затронула трагедия, но просит не забывать, что это – простое стечение обстоятельств.

Тем временем пользователи социальных сетей не перестают осуждать Диденко за такую общительность после большой трагедии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что блогерша Диденко, у которой умер муж и друзья в бане, становится все популярнее.

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