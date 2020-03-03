Лазарев оценил решение отправить Little Big на «Евровидение»

Певец Сергей Лазарев, дважды представлявший Россию на «Евровидении», пожелал группе Little Big достойно выступить песенном на конкурсе.

«Стратегически правильно отправить на конкурс группу Little Big. Думаю, они отлично зажгут, так как все их творчество сделано драйвово и с юмором»,- заявил он, сообщает ТАСС.

Напомним, 2 марта в программе «Вести» на Первом канале сообщили, что от России на «Евровидение 2020» поедет петербургская группа Little Big.

Такое решение также поддержала продюсер Яна Рудковская – она убеждена, что на конкурс должен ехать либо Дима Билан, либо петербургская группа. Ребята точно устроят грандиозное шоу и даже могут привести конкурс в Россию, считает Рудковская.

«Евровидение-2020» состоится в голландском Роттердаме. Право на проведение главного музыкального конкурса Европы в 2020 году досталось Нидерландам после того, как победу в прошлом мероприятии одержал голландский музыкант Дункан Лоуренс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дима Билан отказался выступать на «Евровидении-2020» в Нидерландах. Он был приглашен как победитель конкурса в 2008 году. Свое решение Билан объяснил тем, что организаторы не выполнили свои условия, а у него самого появились другие планы.