В Госдуме не поддержали идею ввести налог на собак

В Госдуме подвергли резкой критике предложение ввести налог на собак в России. Так, глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что такое решение может провести к росту числа бездомных животных в стране.

По его мнению, владельцы собак откажутся от них и начнут выбрасывать на улицу, чтобы не платить налог. Бурматов назвал идею введения налога провокацией, сообщают «Известия».

«Такого налога в России никогда не будет», — сказал он.

Ранее власти Якутска предложили ввести налог на собак, а вырученные деньги направлять, в том числе, на строительство новых приютов для бездомных животных.

Напомним, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутаты ЗакСа предлагали ввести налог на домашних собак. Налоговую ставку петербургские парламентарии определяли в размере 1 тыс. рублей за каждое животное в год, она одинакова и для физических лиц, и для организаций.