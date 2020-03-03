Геннадий Орлов уверен, что «Зенит» предложит Кокорину хороший контракт

Комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением относительно будущего нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, который играет сейчас на правах аренды за «Сочи».

Он уверен, что «Зенит» предложит футболисту новый контракт, иначе его переманят конкуренты, и он уйдет.

«На Кокорина, я убежден, рассчитывают в «Зените». И предложат ему хороший контакт по окончании сезона», — сказал Орлов, сообщает Sports.ru.

Ранее Александр Кокорин отказался переходить в аренду в ФК «Сочи». Руководство петербургского клуба отправило его играть в “Зенит-2”. После переговоров с Ротенбергом футболист изменил свое решение и перешел в краснодарский клуб.

В сентябре 2019 года футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонию в городе Алексеевка Белгородской области. Это произошло спустя 11 дней после того, как местный суд удовлетворил их прошение об условно-досрочном освобождении. В общей сложности Мамаев и Кокорин провели под стражей около 11 месяцев. Протасовицкий отбыл полный срок. Футболисты были задержаны в начале октября 2018 года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту драк в центре Москвы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий петербургского ФК «Зенит» Александр Кокорин оформил хет-трик в первом тайме товарищеского матча против «Аль-Увайнаха» из Катара. Первый гол он забил с передачи Алексея Сутормина, второй — с передачи Артема Дзюбы.