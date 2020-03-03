«Стартанул на красный»: на перекрестке Народной и Дальневосточного столкнулись Hyundai и Nissan

&#171;Стартанул на красный&#187;: на перекрестке Народной и Дальневосточного столкнулись Hyundai и Nissan
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на перекрестке Народной улицы и Дальневосточного проспекта произошло ДТП. По словам очевидцев, авария случилась из-за невнимательности водителей.

Машины столкнулись сегодня, 3 марта. Участниками дорожного инцидента стали черный Hyundai и серебристый Nissan. На опубликованных кадрах видно, что Hyundai решил проскочить на запрещающий сигнал светофора, но в этот момент движение начал другой участник.

«Куда он стартанул на красный?» — написал пользователь соцсети «Вконтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские рассказали, как молодой человек попал под поезд в Ленобласти.

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