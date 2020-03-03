В полиции рассказали, как студент попал под электричку в Ленобласти

В полиции рассказали, как студент попал под электричку в Ленобласти
Молодой человек попал под поезд. Фото: Pixabay

В Кировском районе Ленобласти 18-летний студент лишился ноги, попав под эелектричку на железнодорожной станции Жихарево. Травмирование проверяет транспортная полиция.

Все случилось в понедельник, 2 марта, на пешеходном переходе. Молодой человек шел в капюшоне и наушниках, из-за чего не заметил поезда, следовавшего по маршруту «Санкт-Петербург — Волховстрой».

Как сообщает УТ МВД по Северо-Западу, машинист подал звуковые сигналы и задействовал экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

Юноша получил закрытую черепно-мозговую травму, травматическую ампутацию левой стопы и шок второй степени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 18-летнего жителя поселка Назия доставили в реанимацию.

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