В Ленобласти молодому человеку оторвало ногу поездом

В Кировском районе Ленобласти молодой парень лишился ноги, попав под поезд.
Все случилось в понедельник вечером, 2 марта. Пострадавшего госпитализировали в больницу Шлиссельбурга с травматической ампутацией стопы.
Как стало известно gazeta.spb.ru, в медучреждение доставили 18-летнего жителя поселка Назия. В настоящее время пациент находится реанимации, его состояние оценили как тяжелое.
Материалы проверки направят в линейное отделение полиции на транспорте.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мошенники нашли новый способ обмана с бонусными картами.