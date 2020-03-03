В Ленобласти молодому человеку оторвало ногу поездом

В Ленобласти молодому человеку оторвало ногу поездом
Молодой человек попал под поезд. Фото: Pixabay

В Кировском районе Ленобласти молодой парень лишился ноги, попав под поезд.

Все случилось в понедельник вечером, 2 марта. Пострадавшего госпитализировали в больницу Шлиссельбурга с травматической ампутацией стопы.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в медучреждение доставили 18-летнего жителя поселка Назия. В настоящее время пациент находится реанимации, его состояние оценили как тяжелое.

Материалы проверки направят в линейное отделение полиции на транспорте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мошенники нашли новый способ обмана с бонусными картами.

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