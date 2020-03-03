Мошенники списывают бонусные баллы со скидочных карточек россиян

Чаще всего за бонусными баллами охотятся начинающие мошенники. Фото: Pixabay

Чаще всего за бонусными баллами охотятся начинающие мошенники. Фото: Pixabay

В минувшем году в России увеличилось число попыток мошенничества с бонусами на скидочных карточках. Злоумышленники все чаще пытаются списать с них баллы.

Мошенники взламывают личные кабинеты клиентов или регистрируют свое имя на карту, которая была выдана другому человеку, после чего списывают бонусы и баллы.

Как сообщили «Известия», в некоторые месяцы прошлого года число подобных случаев мошенничества достигало нескольких тысяч.

По словам эксперта компании «Инфосистемы Джет» Алексея Сизова, чаще всего за бонусными баллами охотятся начинающие мошенники, а не организованные группировки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о заявлении жительницы Парголово. Она пожаловалась правоохранителям, что малознакомый мужчина приставал к ее дочери.