Жительница Парголово рассказала, что сосед больше года приставал к ее несовершеннолетней дочери

Жительница Парголово обратилась в полицию с заявлением, что малознакомый мужчина приставал к ее несовершеннолетней дочери. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Обо всем стало известно в понедельник вечером, 2 марта. Женщина позвонила в отдел и рассказала, что 41-летний мужчина совершал развратные действия в отношении ее 16-летней дочери в период с июня 2018 года по июль 2019-го.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчина живет в том же садоводстве.

Иные обстоятельства случившегося пока неизвестны. Материалы проверки направили в Следственный комитет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании мошенников, которые «разбогатели» на похоронных деньгах.