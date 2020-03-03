В Петербурге задержана пара мошенников, «разбогатевших» на похоронных деньгах

Правоохранители Петербурга и Ленобласти задержали супружескую пару, которая подозревается в мошенничестве.

Подозреваемых поймали в понедельник, 2 марта, в 12 часов в Кудрово (Ленобласть). У дома №13 по Пражской улице полицейские задержали 32-летнего мужчину, на улице Бадаева у дома №7 — его 28-летнюю супругу.

Как стало известно gazeta.spb.ru, злоумышленники подозреваются в похищении бюджетных средств, выделяемых на похороны.

По данным следствия, 8 июля прошлого года пара неустановленным способом изготовила поддельное временное удостоверение личности, а также поручение на выплату пособия на погребение двух человек.

После женщина пошла на почту, представила подложные документы и получила выплаты. Затем злоумышленники скрылись.

Сумма выплаты одного пособия на погребения — 11 тыс. 892 тыс. рублей. Злоумышленник был задержан, у его супруги взята подписка о невыезде. Отмечается, что мужчина — уроженец Нижнего Тагила — ранее был судим, находился в федеральном розыске.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о розыске мошеннице, которая обманным путем завладела деньгами пенсионерки.