В Ломоносове мошенница оставила 92-летнюю пенсионерку без 100 тысяч

В Ломоносове правоохранители разыскивают злоумышленницу, которая мошенническими действиями завладела деньгами пенсионерки.

Все случилось в понедельник, 2 марта, в одном из домов на Ораниенбаумском проспекте. В отдел полиции обратилась 92-летняя женщина. Пенсионерка заявила о мошенничестве.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, она рассказала, что неизвестная женщина под предлогом обмена денежных купюр вошла в квартиру. Там она произвела обмен принесенных с собой поддельных купюр номиналом 2 тыс. рублей на принадлежащие потерпевшей денежные купюры номиналом 5 тыс. рублей в сумме 100 тыс. рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за день в Петербурге эвакуировали более 26 тыс. человек.