За день в Петербурге эвакуировали 26 тысяч человек

В Петербурге за сутки было эвакуировано более 26 тыс. человек. Анонимы выгнали на улицу сотрудников 718 объектов.

Все произошло в понедельник, 2 марта. Угрожающие послания приходили на электронные почты судов в течение всего рабочего дня — с 9 утра до 6 часов вечера.

Как стало известно gazeta.spb.ru, суды в Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Петроградском и Петродворцовом районах получили 8 анонимных посланий о якобы заложенных бомбах в судах, школах, больницах и торговых центрах.

За день правоохранители осмотрели шесть зданий судов, 127 школ, больницы и торговые центры. В некоторых из объектов эвакуация не проводилась.

Ничего опасного нигде найдено не было.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о поимке злоумышленника который отобрал телефон у сотрудника магазина.