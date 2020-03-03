Разбойник из 90-х отобрал iPhone у сотрудника «Пятерочки»

Разбойник из 90-х отобрал iPhone у сотрудника &#171;Пятерочки&#187;
Телефона лишился сотрудник магазина. Фото: Pixabay

В Кировском районе Петербурга неизвестный отобрал мобильный телефон у сотрудника магазина «Пятерочка». Злоумышленника удалось задержать.

Преступный инцидент произошел в воскресенье вечером, 1 марта, у дома 36 по улице Зины Портновой. Среди ночи в отдел полиции обратился 20-летний сотрудник супермаркета. Он рассказал, что у него отобрали iPhone 6s.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие полицейские задержали подозреваемого — 49-летнего мужчину, живущего в том же районе.

В конце 90-х гражданин был судим на кражи и разбой. Теперь в отношении него возбуждено дело о грабеже.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за ночь на Алтайской сгорело несколько автомобилей

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