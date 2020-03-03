За ночь на Алтайской сгорело несколько автомобилей

За ночь на Алтайской сгорело несколько автомобилей
Причины возгорания неизвестны. Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 3 марта несколько машин сгорели в Московском районе.

По словам очевидцев, пожар произошел у дома 14 по Алтайской улице.

На опубликованных снимках видно, две машины выгорели полностью. Немного от огня пострадал еще один автомобиль. Причины возгорания неизвестны. Очевидцы полагают, что это мог быть поджог.

«Бедные хозяева машин, такой утренний сюрприз их ожидает», — пишут пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кировском районе Ленобласти вспыхнул частный дом и хозпостройки. Спасатели боролись с огнем более часа.

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