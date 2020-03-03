Пьяная петербурженка, чей двухлетний ребенок скидывал вещи с балкона, попала под статью

Пьяная петербурженка, чей двухлетний ребенок скидывал вещи с балкона, попала под статью
Ребенок находился на балконе. Фото: Baltphoto

В Невском районе Северной столицы местную жительницу привлекли к уголовной ответственности за то, что она оставила двухлетнего ребенка в опасности. Малыш вылез на балкон, пока мать спала после алкогольного застолья.

Инцидент произошел вечером 15 февраля, в доме на Слободской улице. В тот день в отдел полиции поступило заявление о том, что на балконе дома находится маленький ребенок и сбрасывает вещи.

Как сообщает ГУ МВД по городу и Ленобласти, прибывшие правоохранители установили, что квартира — коммунальная. В одной из комнат они обнаружили пьяную 36-летнюю женщину с сыном.

Обстановка в помещении была антисанитарной. Женщина рассказала, что выпивала, уложила сына, а что было дальше — не помнит. Однако, когда на место прибыли полицейские, ребенок был на балконе.

Женщине назначено обязательство о явке.

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