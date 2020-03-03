Россиянки недовольны финскими врачами

Согласно финской политике здравоохранения, все люди, которые постоянно проживают в Финляндии, должны быть равны в правах получения медицинской помощи. Но в разных группах населения по разному относятся к получению подобных услуг. Об этом рассказывается в исследовании «Здоровье и благополучие граждан иностранного происхождения в Финляндии» за 2018 и 2019 года».

Иностранцы реже посещают врачей, чем коренные финны. И оценивают они оказанную помощь по-разному.

Иностранцы, которые работают, редко использовали возможности трудового здравоохранения, но чаще обращались в местные поликлиники. Необходимость посещения врачей у финнов и иностранцев была примерно на одном и том же уровне, но иностранные граждане в большинстве оказались недовольны качеством услуг.

К частным врачам иностранцы обращаются реже коренных жителей — они используют возможности государственного здравоохранения.

Если говорить о недовольствах услугами, то их часто озвучивают россиянки или жители бывшего СССР. Об этом было известно и ранее — жителей России не устраивает здравоохранительная система Финляндии.

Россиянки довольны походом к врачу в 40% случаев, тогда как другие иностранки и коренные жительницы удовлетворены медицинской помощью в 46% и 48% случаев соответственно. Мужчины иностранцы позитивно оценивают врачей в промежутке от 43% до 56%. Коренных жителей же все устраивает в 51% случаев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на здравоохранение в Петербурге выделят почти 5 миллиардов.