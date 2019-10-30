На здравоохранение в Петербурге выделят почти 5 миллиардов

Александру Беглову о "художествах" в его пользу ничего не известно. Фото: ВКонтакте

Александру Беглову о "художествах" в его пользу ничего не известно. Фото: ВКонтакте

В Петербурге увеличат ассигнования на развитие здравоохранения. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов на заседании Законодательного собрания 30 октября.

Беглов представил проект бюджета Петербурга на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Количество средств, выделенных из городского бюджета на развитие здравоохранения, увеличится на 10%. Приоритетным направлением станет ранее выявление заболеваний, отметил Беглов.

На закупку нового оборудования и ремонт медучреждений из бюджета планируется выделить 4,9 млрд рублей. Дополнительные средства также поступят по линии Территориального фонда обязательного медстрахования, сообщает Администрация Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Законодательное собрание в первом чтении приняло за основу проект бюджета Петербурга. Одним из наиболее спорных вопросов в ходе обсуждения стало повышение цен на проезд.