На здравоохранение в Петербурге выделят почти 5 миллиардов

Алекснадр Беглов. Фото: Александр Беглов/ ВКонтакте
Александру Беглову о "художествах" в его пользу ничего не известно. Фото: ВКонтакте

В Петербурге увеличат ассигнования на развитие здравоохранения. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов на заседании Законодательного собрания 30 октября.

Беглов представил проект бюджета Петербурга на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Количество средств, выделенных из городского бюджета на развитие здравоохранения, увеличится на 10%. Приоритетным направлением станет ранее выявление заболеваний, отметил Беглов.

На закупку нового оборудования и ремонт медучреждений из бюджета планируется выделить 4,9 млрд рублей. Дополнительные средства также поступят по линии Территориального фонда обязательного медстрахования, сообщает Администрация Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Законодательное собрание в первом чтении приняло за основу проект бюджета Петербурга. Одним из наиболее спорных вопросов в ходе обсуждения стало повышение цен на проезд.

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