На здравоохранение в Петербурге выделят почти 5 миллиардов

В Петербурге увеличат ассигнования на развитие здравоохранения. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов на заседании Законодательного собрания 30 октября.
Беглов представил проект бюджета Петербурга на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
Количество средств, выделенных из городского бюджета на развитие здравоохранения, увеличится на 10%. Приоритетным направлением станет ранее выявление заболеваний, отметил Беглов.
На закупку нового оборудования и ремонт медучреждений из бюджета планируется выделить 4,9 млрд рублей. Дополнительные средства также поступят по линии Территориального фонда обязательного медстрахования, сообщает Администрация Петербурга.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Законодательное собрание в первом чтении приняло за основу проект бюджета Петербурга. Одним из наиболее спорных вопросов в ходе обсуждения стало повышение цен на проезд.