Депутаты Петербурга приняли бюджет на 2020 год в первом чтении

Законодательное собрание Петербурга в первом чтении приняло за основу проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Документ рассмотрели на заседании в Мариинском дворце 30 октября.

Проект поддержал 41 парламентарий, против проголосовало шесть человек. Оставшиеся двое воздержались.

Одним из наиболее спорных моментов стало повышение цен на общественный транспорт. Точные размеры тарифов пока не называются. Они станут известны ко второму чтению, отметил губернатор Александр Беглов.

Доходы городского бюджета в 2020 году составят 665,7 млрд рублей, из них собственные — 649,7 млрд. Остальная сумма приходится на федеральный бюджет. Расходы превысят текущие на 5,2% и вырастут до 701,4 млрд. Дефицит оценивается в 36,7 млрд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов одобрило правительство Петербурга.