В Петербурге может появиться арена для гандбола

В Петербурге может появиться арена для гандбола
Если переговоры будут удачными, то центр появится через 4-6 лет. Фото: Balthoto/Павел Долганов

Центр развития гандбола может быть возведен в Петербурге к 2024-2026 годам. Об этом сообщила в.и обязанности председателя комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Наталья Сафронова.

В Петербурге уже существуют два клуба по гандболу. Мужской профессиональный клуб «Университет-Нева» выступает в Суперлиге. А в этом году был создан и женский клуб под названием «Балтийская заря».

Пока что, по поводу строительства идут переговоры. Их ведет дочерняя структура «Газпрома» и правительство Санкт-Петербурга. До конца 2020 года планируют найти место, подходящее для постройки. Его поиски уже начались.

Создание нового клуба тоже под вопросом. Официальных решений пока нет. Обсуждалось, что «Газпром» может либо заняться созданием нового клуба, либо спонсорством «Университет-Нева».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянки впервые за 12 лет вышли в финал чемпионата Европы по гандболу.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
арена гандбол строительство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге ФСБ обезвредила группировку выходцев из Средней Азии, ...
Лже-газовщик из Петербурга получил три года за грабеж
Setl Group построит детский сад недалеко от «Ломоносовской»
В семи районах Петербурга из помещений выселили магазины и мастерские
В России коронавирусом оказались заражены 6 человек
В Петербурге может появиться арена для гандбола
Эксперты рассказали, какие машины проезжают 300 тысяч километров
Депутаты предлагают разрешить митинги на Невском и Дворцовой