В Петербурге может появиться арена для гандбола

Если переговоры будут удачными, то центр появится через 4-6 лет. Фото: Balthoto/Павел Долганов

Если переговоры будут удачными, то центр появится через 4-6 лет. Фото: Balthoto/Павел Долганов

Центр развития гандбола может быть возведен в Петербурге к 2024-2026 годам. Об этом сообщила в.и обязанности председателя комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Наталья Сафронова.

В Петербурге уже существуют два клуба по гандболу. Мужской профессиональный клуб «Университет-Нева» выступает в Суперлиге. А в этом году был создан и женский клуб под названием «Балтийская заря».

Пока что, по поводу строительства идут переговоры. Их ведет дочерняя структура «Газпрома» и правительство Санкт-Петербурга. До конца 2020 года планируют найти место, подходящее для постройки. Его поиски уже начались.

Создание нового клуба тоже под вопросом. Официальных решений пока нет. Обсуждалось, что «Газпром» может либо заняться созданием нового клуба, либо спонсорством «Университет-Нева».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянки впервые за 12 лет вышли в финал чемпионата Европы по гандболу.