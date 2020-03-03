Лже-газовщик из Петербурга получил три года за грабеж

Мужчину отправили в колонию за грабеж. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Мужчину отправили в колонию за грабеж. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Суд в Петербурге признал Алексея Савчука виновным в грабеже. Он под предлогом установки газоанализатора проник в квартиру и похитил 62 тыс. рублей.

Савчуку предстоит провести 3 года и 1 месяц в исправительной колонии общего режима. Обвинение по уголовному делу поддержала прокуратура Приморского района.

Суд установил, что 5 декабря 2019 года Савчук под видом газовщика проник в квартиру потерпевшей. Воспользовавшись тем, что хозяйка отвлеклась, он залез в комод и забрал 62 тыс. рублей. Когда женщина заметила факт преступления, Савчук сбежал из квартиры.

«В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый полностью признал свою вину, возместил материальный ущерб», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге лжеэлектрики украли у пенсионерки 104 тыс. рублей.