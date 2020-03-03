Петербуржцы отказываются от планов на отдых в Италии

ВОЗ предупреждает, что в Иране, Корее и Италии выросло число людей, заразившихся вирусом. Фото: Pixabay

ВОЗ предупреждает, что в Иране, Корее и Италии выросло число людей, заразившихся вирусом. Фото: Pixabay

Жители Петербурга массово меняют решение о планируемых поездках в Италию, где сейчас распространяется коронавирус.

Как сообщает РБК, петербуржцы отказываются от запланированных на весну туров в итальянские города, что серьезно ударило по туристическим агентствам. Италия до последнего времени была одним из самых популярных направлений у жителей Северной столицы.

Отпугнувшая путешественников вспышка коронавируса в Италии произошла как раз в сезон высокого спроса на нее. По словам экспертов, туристы либо возращают деньги, либо обменивают их на туры в другие европейские страны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве коронавирус подозревают у 24 человек.