В Москве коронавирус подозревают у 24 человек

В Москве коронавирус подозревают у 24 человек
Коронавирус. Фото: Pixabay

Медики российской столицы доставили в больницы 24 человека с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции. Еще 83 человека размещены под карантин.

Как сообщается на официальном сайте московского мэра Сергея Собянина, 11 госпитализированных человек являются родственниками россиянина, у которого коронавирус был подтвержден.

А 83 человека, которых разместили под карантин, являются пассажирами самолета, летевшего из Италии в Москву, в котором находился заболевший вирусом. Из них 13 человек были госпитализированы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 811 человек находятся под наблюдением врачей из-за коронавируса. У заболевших диагностировали различные виды гриппа и других вирусных инфекций. К счастью, среди обследованных не выявлено зараженных новым штаммом коронавируса COVID-19.

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