В Петербурге 811 человек находятся под наблюдением врачей из-за коронавируса

Почти тысяча человек в Северной столице попали под наблюдение медиков из-за распространения коронавирусной инфекции. Из них 696 — граждане КНР.

Об этом в воскресенье, 2 марта, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. У заболевших диагностировали различные виды гриппа и других вирусных инфекций. К счастью, среди обследованных не выявлено зараженных новым штаммом коронавируса COVID-19.

В общей сложности, за последнюю неделю февраля в Петербурге зарегистрировали 54 тысячи человек, зараженных острой респираторной инфекцией. В связи с этим в аэропорту Пулково ввели режим повышенного контроля и мониторинга туристов, приезжающих из потенциально опасных стран — Китая, Южной Кореи, Италии и Ирана.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудников СПбГУ попросили отказаться от поездок за рубеж в связи с коронавирусом.