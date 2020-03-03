Ученых СПбГУ попросили не покидать страну из-за коронавируса

Ученых СПбГУ попросили не покидать страну из-за коронавируса
Главное здание Двенадцати коллегий СПбГУ. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Для 12 тысяч работников Санкт-Петербургского государственного университета стали нежелательными поездки за границу, в связи с карантином из-за коронавируса.

В список опасных для путешествий стран попали четыре государства: Китай, Южная Корея, Италия и Иран. Всех, кто уже находится в одной из перечисленных стран, по возвращении ждет обязательное медицинское обследование длительностью 14 дней, пишет 78.ru. Вернуться к работе преподаватели и научные сотрудники смогут лишь при наличии справки об отсутствии ОРВИ.

Соответствующий приказ был подписан руководством университета еще в конце февраля. Помимо прочего, в четыре потенциально опасных страны временно приостанавливают как служебные командировки сотрудников, так и учебные поездки студентов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что студентам СПбГУ, приехавшим из Китайской народной республики, продлили каникулы до 1 апреля.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
выезд за границу карантин командировка коронавирус санкт-петербург спбгу
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Суд приговорил обвиняемого в издевательствах над Шамсутдиновым к условному сроку
Торжественный прием и подготовка к параду ограничат движение транспорта в ...
На Софийской мошенница «выменяла» у пенсионерки 200 тысяч
Геннадий Орлов уверен, что «Зенит» предложит Кокорину хороший контракт
Рядом с Петрозаводском будет ограничено движение большегрузов по мостам
В Кировском районе Ленобласти закрыли общественную баню, нарушающую ...
Арбитражный суд арестовал территорию намыва на Васильевском, принадлежащую ...
В Колпино будут судить петербуржца, который обчистил банк, а после перевел ...