Ученых СПбГУ попросили не покидать страну из-за коронавируса

Для 12 тысяч работников Санкт-Петербургского государственного университета стали нежелательными поездки за границу, в связи с карантином из-за коронавируса.

В список опасных для путешествий стран попали четыре государства: Китай, Южная Корея, Италия и Иран. Всех, кто уже находится в одной из перечисленных стран, по возвращении ждет обязательное медицинское обследование длительностью 14 дней, пишет 78.ru. Вернуться к работе преподаватели и научные сотрудники смогут лишь при наличии справки об отсутствии ОРВИ.

Соответствующий приказ был подписан руководством университета еще в конце февраля. Помимо прочего, в четыре потенциально опасных страны временно приостанавливают как служебные командировки сотрудников, так и учебные поездки студентов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что студентам СПбГУ, приехавшим из Китайской народной республики, продлили каникулы до 1 апреля.