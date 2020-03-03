Вооруженный житель Франции взял в заложники женщину с детьми

Во Франции мужчина с огнестрельным оружием захватил в заложники беременную супругу и пятерых детей.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на местные источники, все произошло в городе Труа на севере страны. Согласно данным источников, вооруженный злоумышленник является мужем заложницы. Сотрудники полиции окружили дом, в котором все происходит. Сейчас правоохранители ведут переговоры с преступником.

Злоумышленник начал стрелять по полицейским, которые первыми прибыли на место происшествия. По счастливой случайности, пули не задели ни одного человека.

По информации другого источника, причиной произошедшего захвата стала серьезная семейная ссора. Согласно предварительным данным, француз страдает от психического заболевания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали двоих безработных, открывших стрельбу по африканцам в метро.